Ante la crisis que atraviesa al gremio teatral, el equipo directivo de la revista, editorial y librería Paso de Gato, conformado por los dramaturgos Jaime Chabaud y Hugo Wirth, así como el actor José Sefami, anunciaron en rueda de prensa, cambios sustanciales en el proyecto, entre ellos, “el relevo generacional en la revista”, misma que será dirigida ahora por el Wirth.

En administraciones anteriores Paso de Gato completaba el dinero que requería para su gestión a través de la Secretaría de Cultura y entidades de la federación (el gasto mínimo para sostenerlo es de un cuarto de millón de pesos), pero después de que la publicidad federal fue recortada un 90 %, el proyecto se ha vuelto inviable. Por lo que la revista apostará por el formato digital, “al menos mientras no existan las condiciones para pagar imprenta, la revista seguirá en formato digital con un nuevo consejo editorial”, dijo, en entrevista Werth.

Entre los siete premios nacionales e internacionales que la publicación ha ganado desde su fundación destacan el Nacional de Periodismo de la Fundación José Pagés Llergo en 2005, el Antonieta Rivas Mercado en 2006, que otorga la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro y el del Festival Internacional de Teatro de Los Ángeles (Fitla) en 2007.

En palabras de Chabaud, hay una satanización hacia la gente de cultura, a pesar de que esa gente, la sociedad civil, fue quien puso en el poder a esta administración. “No se puede ignorar la erosión en iniciativas civiles de Cultura. Es evidente que se están cerrando librerías, centros culturales, foros, es una catástrofe en el ecosistema cultural del país. La Ciudad de México es una gran burbuja donde parecen sentirse menos los efectos, pero no hay Estados en los que no hayan cerrado foros”, señaló Chabaud y resaltó que, como militante, seguirá esperando un gobierno de izquierda.

También resaltó que proyectos como el Foro Shakespeare, por ejemplo, hacen un gran esfuerzo para no extinguirse. “Una manera eficaz de ayudar a que ‘Paso de Gato’ no desaparezca es comprar los libros, la revista e ir a la librería”. Vale la pena resaltar que, según Chabaud, en Iberoamérica hay solo tres librerías especializadas en teatro y contar con la de ‘Paso de Gato’ (Zamora 7, Condesa) es un lujo; recordó también el caso de la revista Repertorio, misma que desapareció, algo que la comunidad teatral no solo no evitó, sino que detectó años después.

Además de las condiciones políticas que hacen difícil la gestión, su fundador, Chabaud, subrayó que el relevo generacional es importante. Después de 22 años al frente del proyecto, “no tengo la misma energía y ha sido muy cansado volver a tratar de insertarse en los procesos con las autoridades culturales. Nos han cambiado todas las reglas del juego, lo cual podría ser para bien, pero no ha terminado de suceder como algo bueno”.

Para el también ganador del Premio de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2013, es triste ver que las iniciativas culturales son hechas por dos o tres personas, enamoradas de un proyecto al que le dan su vida. “Pero no hay reemplazo cuando decaen en sus fuerzas o se mueren y se pierde esa ‘expertisse’ que ha costado un dineral. No solo han sido años de sudor y lágrimas, a final de cuentas ha sido mucho el dinero que le ha costado al Estado y al individuo en cuestión en años anteriores. Pasar la estafeta me parece que es un acto de lógica y de continuidad”, añade.

Hugo Wirth, continuó Chabaud, es el idóneo porque lleva 12 años Paso de Gato, es más joven y en esta última etapa fue subdirector de la revista. Mientras que Wirth adelantó que, no solo es la apuesta por lo digital, sino que habrá un relevo generacional también en el consejo editorial de la revista, así como la búsqueda de colaboraciones y coediciones con universidades; la librería, por cierto, continuará abierta.

Otra de las estrategias que tomará el proyecto para sobrevivir es, precisó Sefami, la maquila de libros, ya que de ahora en adelante Paso de Gato ofrecerá también servicios editoriales (corrección, maquetado). “Ya mandamos a hacer libros con la UNAM y ciertas universidades estatales. Creemos que podemos sobrevivir así como editorial”, precisó el actor.

Por último Chabaud enfatizó que más allá del cambio que está sucediendo en Paso de Gato, no está funcionando el trabajo con las instituciones. “La comunidad debería reunirse con Frausto y Núñez Bespalova para dialogar. Urge una reestructuración de las políticas culturales… Sentémonos a hablar con Alejandra, me gustaría que las instituciones culturales nos dejarán de tener ese pánico”, concluyó.