Los rivales de Del Toro en el Óscar

El 2022 fue el año de estreno de muchas producciones que dieron que hablar y esta 95 ceremonia de premiación del Óscar tiene a los mexicanos Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu como estrellas. Pero también no pudo faltar en la lista de nominados, Guillermo del Toro con Pinocho.

La entrega de los premios más importantes de la industria del cine se llevará a cabo el 12 de marzo y si de algo puede presumir México, es de los cineastas nacionales que casi siempre logran estar entre los nominados a las estatuillas. Así es el caso de Guillermo del Toro, quien logró su décima nominación en estos premios.

En la lista de candidatos para recibir el premio a mejor película animada, además de la cinta del cineasta tapatío, se encuentran las producciones: Marcel the Shell with Shoes On, del director que debutó en largometraje, Dean Fleischer Camp; El Gato con Botas: el último deseo, de Joel Crawford, y The Sea Beast, de Chris Williams.

Pero otras de las firmes candidatas a llevarse la estatuilla dorada es la película de Pixar Animation Studios (lanzada por Walt Disney Pictures), llamada Turning Red y dirigida por la animadora y guionista gráfica china-canadiense, Domee Shi. Habrá que esperar todavía unas semanas para ver si Pinocho se queda con el galardón de las películas animadas.

Cabe mencionar que la película dirigida por Guillermo del Toro tiene las voces de actores como Cate Blanchett, Christoph Waltz, Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Finn Wolfhard, Ron Perlman, Burn Gorman, Tom Kenny, John Turturro, Tim Blake Nelson, Francesca Fanti, Anthea Greco, Sandro Carotti y Benjamin Balic.