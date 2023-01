Winnie Pooh terrorífico no es para niños

Rhys Frake-Waterfield, el creador y director de la nueva película Winnie the Pooh: blood and honey, envió un mensaje a los fans del famoso oso creado por Alexander Milne para que no se sientan ofendidos de que durante su película haya añadido maldad al icónico personaje caracterizado por su nobleza. “Si no la quieren ver, no la vean”, afirmó Frake-Waterfield en una conferencia de prensa previa al estreno mundial en México.

Según afirmó desde que en mayo del 2022 se anunció la creación de una nueva adaptación del personaje en versión terrorífica, ha recibido muchos mensajes de odio que, aunque en un principio le asustaron, hoy comprende que son parte de la publicidad de la cinta.

“A través de Instagram he recibido mensajes que dicen ‘¿cómo te atreves?’ o ‘¿por qué le estás haciendo esto a Winnie Pooh?’. Bueno, es que no es para los niños y son cosas diferentes, quizá hay gente que adoraba a Winnie de pequeños, creció, le empezaron a gustar otras cosas y ahora tenemos esta versión que es totalmente distinta”, detalló el creador.

Tanto el elenco como los creadores y productores estuvieron físicamente en la presentación, que se llevó a cabo al sur de la Ciudad de México, de la cinta producida por Scott Jeffrey basada en el personaje de 1926. Esto con la finalidad de no encontrar conflictos legales con Disney después de que la compañía perdió los derechos de los personajes en febrero del año pasado, por lo que Pooh pasó a ser del dominio público.