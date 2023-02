Paquito D’Rivera estará en Quintana Roo

Paquito D’Rivera es un apasionado tanto del jazz como de la música clásica. Cortesía

En la segunda edición del Festival Paax GNP se presentarán artistas de talla internacional, como el músico cubano de jazz Paquito D’Rivera, ganador de la Beca Guggenheim y del Grammy Latino en 2022; la joven chelista y actriz angloalemana Sophie Kauer, quien es más conocida por su reciente aparición en la película Tár, de Todd Field; y el coreógrafo residente del evento, Christopher Wheeldon, entre muchos otros.

Alondra de la Parra, directora de la Orquesta Filarmónica de las Américas y fundadora del festival —que el año pasado logró reunir a cien artistas de primer nivel en el Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo—, dio a conocer en rueda de prensa los pormenores, incluyendo el regreso de la Orquesta Imposible, cuyo nombre se debe a que el conjunto está conformado en su totalidad por destacados solistas internacionales.

Actualmente participan en la agrupación figuras como el brasileño Yamandu Costa; la pianista mexicana María Hanneman, quien interpretará el “Concierto para piano número 23”, de W. A. Mozart; el argentino Omar Massa, quien, a pesar de su juventud, es ya una leyenda del bandoneón; y Olivia Chindamo, cantante de ska con entonación clásica, originaria de Australia, asentada en Nueva York y primera persona que se gradúa de la Juilliard School como jazzista vocal.

Además, Thomas Enhco, pianista francés de jazz y música clásica, y el violinista venezolano, concertino de la Orquesta Nacional Ile de France, Alexis Cárdenas. También estarán invitados Gaby Muñoz, mejor conocida como Chula the Clown —el año pasado presentó “Silence of Sound”, espectáculo que hizo con De la Parra; y esta vez traerá “Perhaps, perhaps… quizás”, su propia pieza escénica—, y el exbailarín principal del New York City Ballet, Robbie Fairchild, quien interpretará un fragmento del musical An American in Paris.

En los conciertos principales (se programaron por lo menos dos al día, contando la serie Dark Side, en la que los músicos presentan otras facetas de su interpretación) habrá piezas clásicas de Gershwin, Dvorak, Copland, Ginastera y Tchaikovsky, así como obras de los artistas invitados: Massa, Costa y D’Rivera. Asimismo, Gili Schwartzman, flautista y compositora israelí, y el coreógrafo japonés Yoshihisa Arai trabajaron en una pieza que les fue comisionada.

El Festival se llevará a cabo del 29 de junio al 8 de julio en el Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo. Los boletos ya están a la venta en festivalpaaxgnp.com