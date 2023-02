En 1966, The Byrds lanzaban el sencillo “Eight mile high”, algo así como el banderazo de salida del rock psicodélico, estilo musical que definió ese y los siguientes años de la década de los 60. En esa canción, David Crosby (quien falleció el jueves 19 de enero a los 81 años de edad), parecía tocar una melodía muy diferente a la de sus compañeros de The Byrds, pero ese aparente caos daba forma a uno de los temas más exitosos de la banda estadounidense.

Para ese entonces, el grupo conformado por Crosby junto a Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman y Michael Clarke ya era por derecho propio una de los más exitosos del pop-rock. Surgida de la influencia de The Beatles, la agrupación se montó en los hombros de Bob Dylan para alcanzar lo alto de la lista de popularidad.

Sin duda, tomar letras de Dylan y musicalizarlas a estilo Beatle resultó en una de las mezclas perfectas del rock. “Mr. Tambourine Man”, “All I really want to do”, “My back pages”, junto a otros temas del folk, impulsaron el éxito de The Byrds.

En esa banda Crosby imprimió su estilo y sello, pero su personalidad fuerte le trajo choques con sus compañeros, tal y como el mismo cuenta en el documental de Jacob Dylan Watch echo in the Canyon (2018), que se puede ver en Netflix y en donde se hace un homenaje a la cultura musical de los años 60 en Los Ángeles.

En la película, Crosby acepta que fue echado de The Byrds por “cretino”, pues quería imponer un trío sexual a los demás, pero McGuinn y los otros no lo permitieron y tuvo que abandonar la agrupación, pero su salida no significó el ostracismo, sino que encaminó su paso a un súper grupo icónico de la contracultura estadounidense: Crosby, Still & Nash, que sería Crosby, Stills, Nash & Young poco después, pues a David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash se les uniría Neil Young para acrecentar la leyenda de esa banda, entre otras cosas por la entrañable presentación de los cuatro en el mítico festival de Woodstock.

David Crosby, cuyas historias como amigo de The Beatles, Rolling Stones y otras bandas son inagotables, está en el Salón de la Fama del Rock por partida doble, por su participación en The Byrds y en Crosby, Stills, Nash & Young.