Aunque la reputación de Andrés de York colapsó desde sus escándalos de abuso sexual, con el fallecimiento de la reina Isabel II en septiembre de 2022 las cosas le han resultado aún más complicadas.

Especialmente porque no mantiene una estrecha relación con su hermano el rey Carlos III, quien de acuerdo con los informes tiene el control total de la herencia de la fallecida monarca, motivo por el cual Andrés de York se encuentra en la “quiebra”.

Aparentemente el duque de York ha compartido su angustia con algunos de sus amigos, a quienes les confesó que el rey Carlos III, al ser el único heredero, no ha brindado apoyo a sus hermanos. De acuerdo con los reportes, en caso de que Andrés de York no logre mejorar su situación económica podría perder su propiedad en Windsor Park por el alto costo de mantenimiento. Además, hace unos meses despidió a su seguridad privada porque no podía cubrir los sueldos.