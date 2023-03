Arturo Peniche asegura que no volverá a conceder una entrevista al reportero que inventó que había dicho que Thalía tenía mal aliento, situación que lo puso en jaque con su gran amiga, con la que protagonizó la exitosa telenovela María Mercedes, por lo que, después de 30 años de su estreno, el actor aclara lo que verdaderamente ocurrió.

Durante su visita a casa de Mara Patricia Castañeda, el actor mexicano dejó muy en claro que él es de esos interpretes que no sienten nada cuando dan un beso de telenovela y, aunque la periodista insistió, cuestionándole si eso era verdaderamente cierto o posible, Peniche se mantuvo firme ante su respuesta.

“Nunca he permitido, nunca, que la ficción transgreda mi vida”, destacó. “Nunca he visto a mis compañeras como mujeres; las he visto como personajes y ya que salimos de ahí, van a mi casa, comen con nosotros… O sea, en toda mi vida, nunca escondí a mi esposa”, expresó.