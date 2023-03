La nieta no reconocida de Andrés García está haciendo todo lo que está a su alcance para conocer a su abuelo. Y si bien su padre Leonardo García sigue sin darle una respuesta, la joven no pierde las esperanzas de poder verlo. Ella está al tanto del complejo estado de salud por el que atraviesa y no piensa parar hasta no cumplir con su cometido.

Nicole Curiel no está dispuesta a bajar los brazos. Con 21 años y sin haber logrado aun que su propio padre la reconozca como hija, ella está dispuesta a todo. “Obvio lo conozco, sé quién es por la carrera que tiene, pero no como persona”, explicó en una entrevista reciente. Es que todo lo que sabe de su abuelo lo conoce por los medios de comunicación.

Ella le ha pedido a Leonardo García ver a su abuelo muchas veces. Pero su padre solo le ha mostrado fotos del actor. “La verdad, siento feo que la está pasando mal por su salud y me daría mucho coraje no conocerlo antes de que pasara algo malo”, aseguró la joven en una nota que dio recientemente.

Incluso la nieta no reconocida de Andrés García sostuvo que le “hubiera gustado tener más contacto” y hasta “escuchar sus consejos”. Pese a que aun no logra verlo en persona ella le guarda sus mejores deseos de recuperación. “Espero que nada se complique. Espero con el corazón que pueda superar su enfermedad. Ojalá la vida le dé muchos años más. Yo siempre le voy a desear lo mejor”, detalló.

A qué se dedica Nicole Curiel

Además de llevar toda la vida queriendo conocer a Andrés García ella busca cumplir su sueño de ser una actriz famosa. Poco a poco se ha ido insertando en el medio y ha logrado demostrar que en verdad tiene talento para la actuación. Entre sus más recientes trabajos figuran su paso por la exitosa serie Mujeres asesinas.

Si bien el apellido de Andrés García le podría haber servido como su mejor carta de presentación ella ha conseguido estar a la altura de la dinastía de los García sin ayuda de nadie. “Sí y por mis propios medios. Desde chiquita fui novelera, sin duda la persistencia me llevó hasta este punto”, responde cuando alguien le pregunta por su carrera.