Ángela Aguilar es una de las jóvenes cantantes del género regional más exitosas del momento. Proviene de una familia de prestigiosos artistas como el caso de su padre, Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar puede innovar en looks y mostrar que es muy versátil, pero hay algo que no cambia y es el corte Bob que la caracteriza hace años. En una entrevista, la joven artista reveló que su look es una herramienta de expresión y que no obedece a ningún propósito estético. Es decir, que forma parte de su personalidad. Y hay fotos de ella de cuando era niña y luce ese característico corte.

Ángela Aguilar sabe muy bien que ha cambiado en varias ocasiones su apariencia, pero su cabello luce como siempre. “Creo que he cambiado cómo es la imagen de la mujer mexicana desde que tengo el pelo corto. En un género en el que se acostumbraba el pelo largo, las trenzas, pero esta es mi imagen y lo que me gusta”, aseguró.