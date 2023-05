Tal parecería que los actores natos son cada vez menos y Óscar Jaenada nos demuestra que cuando el amor por la profesión se trae en la sangre todo puede salir bien, aunque se interprete a un villano, un personaje histórico o un comediante.

Óscar Jaenada Gajo nació en Barcelona el 4 de mayo de 1975. Cansado de las disciplinas de las escuelas de actuación, optó por formarse directamente sobre los escenarios y ya tenía 13 años cuando se aventuró para interpretar una obra de Shakespeare.

El inicio de su carrera fue perfilándose hacia la comedia, no en vano por eso fue tomado en serio para personificar a Mario Moreno, “Cantinflas”, en la cinta homóloga de 2014 y, para sorpresa de muchos que no aceptaban a un español interpretando al “Mimo de México”, Jaenada lo hizo bastante bien.

Luego de varias actuaciones en comedias, llegó el momento de explorar el drama y lo hizo a través de la cinta Camarón (2005) inspirada en la vida de cantautor Camarón de la Isla. Ya desde antes era señalado como posible ganar al Premio Goya, máximo galardón a la actuación en España, hasta que lo consiguió gracias a este papel.

El histrión español comenzó a cosechar triunfos no solo en España, sino que también comenzó su internacionalización en América Latina y en el mercado anglosajón.

En México, Jaenada supo recomponer la historia detrás del odiado Luisito Rey en la serie de Luis Miguel, y se convirtió en uno de los mayores villanos de la farándula, aunque sus actuaciones en muchas ocasiones terminaron opacando a los propios protagonistas. También lo vimos en la serie Hernán donde interpretó al conquistador Hernán Cortés. Otro de sus mejores trabajos, no solo por la calidad de los efectos especiales sino por el reparto completo.

Actualmente se encuentra participando en las series Horario estelar para Star Plus y Viaje al centro de la Tierra de Disney. Su camino en Hollywood no ha sido sencillo, pero logró colarse en el reparto de Pirates of the Caribbean: on stranger tides en 2011, The cold light of day de 2012, Snatched de 2016 y Chaos walking, en 2020.

Óscar Jaenada es hoy por hoy uno de los actores españoles con más renombre y demuestra que cuando hay talento las oportunidades llegan casi solas.