Lejos de las canciones que utilizan la “tiradera” para desquitarse de una persona a la que se amó, el Grupo JKN, de Jorge Kanahann, demuestra con su más reciente sencillo que no todas las melodías hablan sobre la venganza amorosa en una ruptura. Originarios de Veracruz, ellos presentan al respetable su estilo de tecnocumbia con el tema “Cuando estás conmigo”.

“Es una de mis composiciones y se basó en hechos reales: lo que me pasó con una muchacha que amaba demasiado, la ilusión de saber que podía compartir momentos maravillosos. Pero por situaciones diferentes nos tuvimos que dejar, se terminó la relación porque había una persona que ella no podía olvidar, me ocultó muchas cosas importantes”, reveló el cantautor.