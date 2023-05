Los fans de unas de las premiaciones más divertidas y populares del mundo del cine y la televisión se quedaron con las ganas de presenciar la entrega de los MTV Movie Awards, y es que, aunque estaban planeados para realizarse la noche del 7 de mayo, la huelga de guionistas que estalló hace unos días, hizo que la gala se cancelara de última hora.

En días recientes, las presentadoras Jamie Lee Curtis y Drew Barrymore anunciaron que no asistirían a la ceremonia de premiación. Asimismo, varias celebridades cancelaron su asistencia, como una medida de apoyo para los escritores estadounidenses quienes se encuentran en paro de actividades y exigiendo mejores condiciones para su trabajo.

Sin embargo, las eventualidades externas al evento no impidieron que los premios llegarán a sus respectivos dueños y aunque, en lugar de la gran producción a la que tienen acostumbrada a su público, este año solo se transmitieron algunos flash backs y discursos grabados, esta es la lista completa de ganadores.PREMIADOS

Mejor película: Scream VI

Mejor pelea: Courteney Cox vs Ghostface. Scream VI

Mejor serie de televisión: The last of us

Mejor actuación en una película: Tom Cruise. Top Gun: Maverick

Mejor actuación en una serie de televisión: Jenna Ortega. Wednesday

Mejor héroe: Pedro Pascal. The last of us

Mejor villano: Elizabeth Olsen. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Mejor actuación de comedia: Adam Sandler. Murder Mystery 2

Actuación más aterradora: Jennifer Coolidge. The White Lotus

Mejor dúo: Pedro Pascal y Bella Ramsey. The last of us

Mejor elenco: Stranger things

Mejor canción: Taylor Swift, “Carolina”. Where the crawdads sing

Actuación revelación: Joseph Quinn. Stranger things

Mejor serie de docurrealidad: The Kardashians

Mejor serie de competencia: RuPaul’s Drag Race: All-Stars

Mejor presentador: Drew Barrymore. The Drew Barrymore Show

Mejor beso: Madison Bailey y Rudy Pankow. Outer Banks

Mejor documental de música: Selena Gómez: my mind & me