Yeri Mua, alias “La Bratz Jarocha”, arremetió contra otra figura de las redes sociales, Jeni de la Vega, quien declaró que el contenido de la veracruzana es pura basura.

Hace un par de días, Jeni criticó a Yeri por haberse orinado en un carro alegórico en el carnaval de Veracruz. “En nombre de todo México me disculpo, pero ella no nos representa como mexicanas, porque qué vergüenza, yo no sabía ni quién era, pero me pasaron un video de ella en un Carnaval haciéndose de la pipí”, comentó.

Mua no se quedó callada y, durante una transmisión en vivo en Facebook, señaló que le parecía absurdo que la exparticipante de un reality de TV Azteca se atreviera a criticarla. “Yo dije ‘Jeni debe ser una doctora, una mujer que hace obras de calidad’, porque yo las hago… Para desvalorizarme tienes que estar arriba de mí, y no te veo arriba de mí”, externó.

“Eres igual de inventada que las que me critican, y tu participación en ‘Enamorándonos’ es igual de basura que mi contenido… O sea, por Dios, ‘Enamorándonos’. Qué ridiculez, en serio no te conocía, eres muy guapa, ¿por qué te rebajas a tener un pleito conmigo? Ni siquiera me importas”, dijo la veracruzana.