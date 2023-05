El pasado 7 de mayo se reportó la muerte del cantante Carlos Parra, del grupo Los Parras, que conformaba junto a sus hermanos César y Cristhian.

De acuerdo con diferentes medios, el cantante murió en un accidente automovilístico, mientras viajaba rumbo a Sonora con su familia. El joven de apenas 26 años falleció en el lugar de los hechos, pero sus dos hermanos fueron trasladados al hospital donde se reportaban como estables.

Sin embargo, pudo grabar una última canción antes de sufrir el accidente, la cual fue dedicada para “el amor de su vida”.

¿Cómo suena su última canción?

Por medio de Tiktok, el grupo publicó un fragmento del tema. “Con mucho cariño les compartimos este video de la canción que nuestro Carlos estaba ansioso por sacar para el amor de su vida @lilliangriego”, se lee en la publicación de la redes social. “Descansa en paz hermanito hermoso y desde el cielo cantamos esta canción que te vamos a seguir escuchando siempre. Te amamos con todo nuestro corazón”.

En la grabación se observa a Parra en la cabina de música, mientras canta algunos fragmentos del nuevo tema. La letra dice: “Siempre supe que eras tú, al cruzar nuestras miradas supe que eras mi destino, no sé ni cómo me acerqué, fue un imán, que aquí llegué y me sentí correspondido, y es que eres tú la mujer que yo soñaba, y poderla presumir, sí, sí eres tú, la mitad que me faltaba, no pienso dejarte ir, acompáñame en mi viaje que yo contigo soy feliz”.