Martha Higareda sigue con sus anécdotas

Martha Higareda y Yordi Rosado se encuentran en el centro de la conversación en redes sociales, no solo a partir de los “memes” sino de las historias que la actriz ha compartido con el conductor.

Sin embargo, ellos continúan colaborando. En su más reciente entrega del podcast De todo un mucho, Yordi Rosado y Martha Higareda tuvieron como invitada a la médium Zulema Arroyo Farley, quien presume de contactar con almas que ya no están en el plano terrenal.

Al inicio, Martha Higareda se emocionó al comentar que ella ha tenido experiencias paranormales con su abuela, para después cuestionar a Zulema Arroyo cómo se manifiestan las almas que la contactan. De hecho, hizo un episodio dedicado exclusivamente a experiencias paranormales, en el que también participó su hermana Miriam Higareda, y contaron historias que vivieron en el ámbito familiar. “No es que necesariamente la casa donde vivía mi abuelita estaba embrujada, sino que mi abuelita era como un vórtex”, señaló.

En dicho programa, que se subió a la cuenta de Youtube De Todo un Mucho en octubre de 2022, su hermana compartió que vieron un duende en el tapanco de casa de su abuela en Tabasco. La actriz de No manches, Frida, también narró en el podcast Con la piel de gallina una experiencia paranormal que vivió en Zacatecas en un antiguo hotel en él se hospedó para un Festival de cine.

Paranormal

Recordó que fue hospedada en el ala más antigua del hotel, que en la antigüedad había funcionado como convento. “Yo no venía pensando en nada paranormal ni nada, yo venía llegando tardísimo, del evento, de la premier y todo ese rollo… Apago la luz, me tapo y de repente escucho algo, y yo así de ‘¿qué es eso?’, y la tele apagada, pero se oía como estática, y yo ‘¿qué es eso, qué es eso?’. Y entonces veo y viene de la puerta de allá. Me acerco, es el baño, abro la puerta del baño y el lavabo abierto. Las llaves del lavabo, las dos con el agua así”, continuó Martha Higareda.

El episodio ocurrió una segunda ocasión, por lo que se puso de pie y verificó que en el baño nuevamente estaban las llaves abiertas: “Aquí hay fantasmas, no puede ser”. En otra ocasión dijo que cuando tenía nueve años soñó a un duende que había asustado a sus hermanos en la casa donde vivían en Tabasco. “Yo me quedé dormida y de repente me despierto en la mañana y soñé que el duende, que había estado en el cuarto de mis hermanos, había desvestido a todas las Barbies”, asegura.

Pero esas no son las únicas historias que han hecho a Martha Higareda tendencia en los últimos días. Sus anécdotas con celebridades como Robert Pattinson y Ryan Gosling se han convertido en objeto de “memes” que se difunden en internet.