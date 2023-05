La influencer Lilian Griego despidió a su amado Carlos Parra, el vocalista del grupo de regional mexicano Los Parras, con un emotivo discurso durante su funeral. El cantante falleció en un accidente vehicular el 7 de mayo. La pareja había estado junta durante tres años y acababan de comprometerse.

Las redes sociales estaban llenas de fotos y mensajes de amor entre ellos. Aunque Lilian publicó algunas palabras para Carlos en su perfil de Instagram, fue durante el funeral o “celebración de vida”, como amigos y familiares llamaron al homenaje, que habló públicamente por primera vez.

El evento se llevó a cabo a las 4 de la tarde y finalizó a la 1 de la mañana en el Legends Event Center, ubicado en Phoenix, ciudad natal de la agrupación. A través de Tiktok comenzaron a circular algunos videos y fotografías del funeral, en donde se alcanza a percibir a los integrantes: Cristhian y César, hermanos del vocalista, además de personas cercanas a la familia y por supuesto a Lilian, quien se ve sumamente afectada por la partida de Carlos.

Mientras tanto, salió a la luz el clip en el que la influencer habló desde el corazón frente a los asistentes. “Se me hace muy difícil ahorita decir palabras, pero estoy haciendo un esfuerzo porque a mi niño le gustaba que le dijera cosas bonitas todo el tiempo… Quisiera que esto no fuera real, pero tuve la fortuna de amar a este niño y ser amada por él. Siempre me llenaba de amor, a todos hacía reír, siempre se la pasaba bailando, cantando y ahora no sé que voy a hacer sin él, era mi otra mitad”, expresó.

Cabe mencionar que la banda comenzaba a despegar en el mundo musical y en el ámbito personal, Carlos se encontraba de lo más feliz y enamorado. A través de las redes sociales de la agrupación, la familia de Parra también detalló que la misa y el sepelio, que se llevarán a cabo hoy, estarán abiertos al público y a los fans del intérprete.