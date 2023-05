Alexa Hoffman se pronunció tras audiencia

En el año 2020 el mundo del espectáculo mexicano se detuvo luego de que se hiciera pública una noticia: el actor Héctor Parra había sido denunciado por abuso sexual por su hija menor, Alexa Hoffman, siendo apoyada de manera incondicional por su madre y expareja del famoso, quien alcanzó fama en la década de los 90 con La pícara soñadora —junto a la fallecida Mariana Levy—, Ginny Hoffman.

Luego de que el pasado 15 de julio del 2021 fue detenido, se anunció que el jueves 11 de mayo sería la nueva audiencia donde se determinaría su situación jurídica quedando en libertad o continuando preso en el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México. El actor Héctor Parra fue absuelto de abuso sexual en contra de su hija Alexa Hoffman; sin embargo, permanecerá en prisión pues según el equipo legal de la joven, fue encontrado culpable por corrupción de menores.

Horas posteriores a la audiencia, finalmente Alexa se pronunció ante la sentencia dictada contra Héctor Parra, fue a través de un live en Instagram de al menos 12 minutos donde dio a conocer lo sucedido esta noche. Fue acompañada por su abogada y ahondaron en los por menores del fallo al que llegó el juez tras la revisión de las pruebas en contra del histrión.

“El delito que cometió lo metieron en corrupción de menores, que es más grave que abuso sexual. Entonces, pues el abuso sexual digamos que se canceló y por eso están diciendo que quedó absuelto y que es inocente. No es así; de hecho, está en un delito peor del que lo están absolviendo”, aseguró Alexa Hoffman.

“Decidí denunciar a mi padre por el hartazgo de ver que salía en televisión asegurando que él era inocente. Lo único que busco es justicia, sea lo que sea que eso implique legalmente”, expresó ante diversos medios de comunicación la hija del histrión luego de haber emitido su denuncia tres años atrás.

Tras la detención del famoso el 15 de junio de 2021, la estrella de Chiquilladas y Alexa Hoffman ofrecieron una conferencia de prensa donde la parte acusatoria contó su testimonio. “Empezó desde los seis años, no puedo dar los detalles. Yo me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá haga un daño así? Entonces yo no sabía qué hacer, estaba confundida, decía ‘no, pues es mi papá’”, declaró.

En ese momento, Alexa Hoffman aseguró que luego de las supuestas violaciones de las que fue víctima decidió tomar distancia y cuando tenía alrededor de 13 años de edad se atrevió a contarle todo a su madre, la actriz que en Chiquilladas se consolidó como estrella infantil al lado de Lucero, Carlitos Espejel, Aleks Syntek y Pierre Angelo. Sin embargo, habría tomado la decisión de denunciar formalmente a su padre hasta que contara con la mayoría de edad.

“Ya que conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija, y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trataba a mí, entonces me di cuenta que lo que me incomodaba si tenía sentido”, señaló.