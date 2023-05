Luego de que la conductora Yolanda Andrade revelara hace unas semanas que estaba pasando por fuertes problemas de salud y preocupara a sus fanáticos, su querida amiga Montserrat Oliver se ha encargado de hacer algunos anuncios respecto al estado actual de la famosa.

El fin de semana, medios reportaron que Andrade había sido hospitalizada de emergencia. Sin embargo, una vez que la expareja de Oliver estuvo fuera de peligro, publicó un video en su Instagram en el que se le percibía con una bata de hospital y el rostro cansado.

Posteriormente se dio a conocer que la presentadora padece un aneurisma. Algunos fanáticos han especulado que debido al problema de salud de Yolanda, la conductora podría no regresar a grabar Montse y Joe. Ante esto, Oliver puso un alto a los rumores.

“Les voy a explicar. Joe sigue haciéndose estudios en el hospital, ya está mejor, pero no la han dejado salir y por eso no está con nosotros hoy. No es que ya dejó el programa, no es que no la queramos, pero necesitamos que Joe se recupere para que esté con nosotros porque como Joe no hay nadie”, dijo en una reciente transmisión.

Actualmente, Daniela Magún, conductora del programa Netas divinas, es quien está en el lugar de Yolanda.