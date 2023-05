Lucero fue tajante al decir que su mamá ha sido un pilar importante en su carrera porque, sin tener los contactos necesarios en el medio del espectáculo, logró llevarla a la televisión y no lo ve como explotación infantil.

A diferencia de lo que se ha dicho en ocasiones, la llamada “novia de América” aseguró que Lucero León “nunca me explotó ni me expuso a ser artista, la que quería ser artista era yo”. Fue entonces que luchó a fin de que el camino a la fama fuera fácil para su hija, aunque no tanto para ella debido a que no tenía experiencia como promotora.

Cada año, para festejar a las madres en su día se reúnen en familia, pero en esta ocasión no se pudo, pues la actriz y cantante tiene muchos compromisos laborales. “El sábado pasado todos tuvimos un día libre de trabajo, escuelas y demás, y nos pudimos reunir y festejamos por adelantado el Día de las Madres”, contó Lucero, para luego revelar cómo es que se lleva con su hija, quien está concentrada en los ensayos de un musical.

“Al no poder acompañarla en todo momento, como lo hacía mi mamá conmigo, procuro estar en comunicación constante con ella a través de mensajitos y llamándonos, estamos siempre muy pegadas. Nos llevamos muy bien y no he tenido problemas con la pubertad de mis hijos, porque han sido adolescentes y ahora son unos adultos muy jóvenes que no me dan problemas”, señala.