Luego de que Pedro Tovar, integrante del grupo Eslabón Armado, criticara a Peso Pluma por no darle el crédito a la banda tras tener éxito con la canción “Ella baila sola”, ahora circula información de que dicho tema musical sería cobrado al cantante jalisciense.

Pues según el sitio TMZ, el intérprete de corridos tumbados tendría que pagar por los derechos a Eslabón Armado por cantar en vivo la canción en los próximos conciertos en los que se presente. Esto se debe a que el famoso no le dio el crédito al grupo, luego de presentarse en The Tonight Show con Jimmy Fallon e interpretar el popular tema.

Pedro Tovar, integrante del grupo Eslabón Armado, mostró su molestia y frustración por no recibir mérito de “Ella baila sola”, que interpreta junto a Peso Pluma. Por medio de Tiktok, el compositor acusó al jalisciense por no tomarlo en cuenta en su éxito. “No recibí crédito para mi rola, pero no me agüito, la rola es cien por ciento mía”, expresó.

¿Quién escribió “Ella baila sola”?

El vocalista de Eslabón Armado dijo que él escribió dicha canción “con esfuerzo y con sentimiento”. “Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música, ¿y no merecer crédito por tu rola?”, aseveró Tovar.