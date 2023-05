Rosalía ha encantado con la parodia que hizo de su prometido Rauw Alejandro en Tiktok, donde los usuarios ya esperan la revancha del puertorriqueño.

Con una peluca despeinada en azul vibrante, lentes negros y una chamarra azul con blanco, la cantante española imitó a su prometido al hablar por teléfono, dormir o bailar. “Baby, me voy a comprar un coche, ¿OK? Algo sencillo, un Ferrari”, se escucha decir a Rosalía mientras imita a su prometido al hablar por teléfono.

No solo la caracterización, también los diálogos y expresiones que la catalana ha empleado para recordar a Rauw Alejandro han encantado. “Más adobo, más adobo… Aquí no hay arroz con jamonilla, no hay chuleta, no hay tostones”, se escucha decir a Rosalía mientras observa al interior de su refrigerador.

La española hace burla de algunas de las expresiones que emplea su prometido, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, quien nació en San Juan, Puerto Rico. El video ya suma más de 1.1 millón de “me gusta” en Tiktok, donde los usuarios han pedido la revancha del puertorriqueño. “Ahora uno de Rauw imitando a la Rosalía”. “No supe diferenciar si eras Rosalía o Rauw”, “Exigimos el de Rauw con Rosalía”, comentaron.

Rauw era fan de Rosalía y soñaba con conocer un día a la española, por lo que amigos en común los presentaron y ahí se dio el flechazo. Fue hasta septiembre de 2021 cuando la pareja hizo oficial su relación en Instagram. La famosa publicó una serie de fotografías de su cumpleaños número 28 en las que aparecía con Rauw Alejandro. Allí, el cantante le dejó un romántico mensaje: “Aunque se vaya el sol, contigo el día nunca acaba. Feliz cumple, bebé”.