Alejandro Lukini no pudo esconder el coraje que le causó ser el primer eliminado de la tercera edición de Master Chef Celebrity.

El actor y conductor no superó los primeros retos que se establecieron a él y sus compañeros, siendo el que peor desempeño tuvo, por esta razón el jurado decidió que no continuaría en la competencia de cocina más importante de la televisión.

“Para mí el no saber cocinar (fue lo más difícil)”, aceptó Lukini en una entrevista posterior para el programa. “Yo me manejo contra el reloj, yo sé trabajar con presión, quiero creer que era el menos presionado de todos, porque sé hacerlo, soy muy analítico y tengo un entrenamiento empresarial”.

Sin embargo, al aire lo único que se vio fue a un participante molesto, que no solo no se despidió de sus compañeros, sino que no agradeció los aplausos que le brindaron para despedirlo y ni siquiera volteó atrás antes de salir del foro. “El proceso iba bien, pero el maldito huevo; me siento defraudado conmigo mismo, me siento muy mal porque soy muy competitivo”, señaló.

Junto a él, en la cuerda floja, estaba Emir Pabón y Jimena Longoria, quienes se salvaron de último momento. En esta edición hay 20 participantes entre los que también se encuentran Poncho de Nigris, Paco Pelencia, Manu Nna, Ivonne Montero, Lis Vega, Irma Miranda, Eduardo Capetillo Gaytán y Fabiola Campomanes, quienes en un principio superaron un reto que contenía proteínas como pescado, salmón y marlín.

“Creo que es súper importante mantener la calma para que como capitán puedas ayudar a tu equipo a que también mantengan la calma”, dijo Campomanes, quien fungió como primera capitana del equipo azul.