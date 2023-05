Florencia Alducin denunció en redes sociales que fue atacada por policías municipales de Querétaro, el pasado 10 de mayo. La conductora de Televisa reveló que el conflicto comenzó por un choque automovilístico.

Por medio de una transmisión en Instagram, ofreció los detalles del altercado. Tal como lo indicó, la mujer con la que chocó se dio a la fuga, luego llegó su aseguradora, al cabo de unos minutos se retiró y fue perseguida por 8 patrullas.

Florencia explicó que los elementos de seguridad se subieron a su auto y la sacaron del cabello. Además, le hicieron heridas con navajas, la golpearon y tocaron sin su consentimiento.

La actriz y presentadora compartió su testimonio en un video en el que dejó ver las agresiones físicas que sufrió en varias partes del cuerpo, como las piernas, brazos y rostro.

“Hago responsable al gobierno de Kuri y a la Fiscalía General porque nunca me dejaron tomar una declaración. Durante el trayecto me fueron pegando y yo me defendía porque no me dejaban hacer nada”, recordó en el video en vivo.

La conductora fue llevada a los separos y no se le concedió el derecho a una llamada telefónica. “Dormí 24 horas, no comí nada y tengo miedo, temo por mi vida”, señaló.

Alducin explicó que decidió hacer pública la denuncia para alertar a las mujeres que sufren de violencia y acoso policial. “Yo no me voy a callar, fui golpeada bruscamente... Fui maltratada hasta que me cansé y hasta que estuve inconsciente”, relató.