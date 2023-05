Adicta a las cirugías estéticas, así se declaró “La Bebeshita”, quien hace un par de días mostró su nuevo arreglito, que consiste en una liposucción con la que dejó a más de uno sorprendido, pues luce una “cintura de avispa”.

“Las dietas o el ejercicio no se me dan del todo, razón por la cual prefiero el quirófano. Además debo reconocer que soy amante de las cirugías estéticas y se me hizo adicción”, comentó.

En sus historias de Instagram se le puede ver usando una faja que deja en claro que su cintura se ve diminuta y aseguró que su recuperación va demasiado rápida, a diferencia de las anteriores intervenciones en las cuales todo fue más tardado.