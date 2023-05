Kate Winslet es una de las actrices británicas más exitosas de las últimas décadas. Películas como Titanic o Eterno resplandor de una mente sin recuerdos son solo algunas de sus producciones más taquilleras.

Recientemente Winslet asistió a los premios Bafta de la televisión, y lo hizo en compañía de su hija, Mia Threapleton, quien nació como fruto de la relación que la actriz mantuvo con el asistente de dirección Jim Threapleton.

Mia es la hija mayor de Kate Winslet. La pequeña nació el 12 de octubre del 2000. Sin embargo, Mia tuvo una infancia complicada, ya que sus padres se divorciaron cuando ella tenía tan solo un año.

Winslet aseguró varias veces que su matrimonio con Threapleton era un “desastre”. “Fue la única vez en mi vida que perdí el control de mis instintos”, dijo la actriz. Sin embargo, la separación se realizó en buenos términos.

Mia tiene hoy 22 años y asistió con su padre a los premios Bafta TV y ambas deslumbraron no solo con sus looks, sino también con su increíble parecido. Ella y Kate trabajaron juntas recientemente en I am Ruth, un audiovisual dramático por el cual Winslet estaba nominada como actriz principal, premio que terminó ganando.

Ambas decidieron asistir a los Bafta TV luciendo pendientes largos, salones negros a tono con el vestido y mono y, sobre todo, las dos con un recogido súper similar y un maquillaje del que apenas encontramos diferencias.

Además de trabaja con su madre en I am Ruth, la joven actriz comenzó a dar sus primeros pasos en la cinta En los jardines del rey (2014), la cual es protagonizada por su madre. Luego apareció en The Buccaneers, Shadows (2020) y Amistades peligrosas (2022).