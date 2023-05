Los exintegrantes de la banda de rock Pxndx, Ricky Treviño, Arturo Arredondo y Andrés Frías, señalan como algo negativo el que se venda mercancía con el logo de los artistas, antes o después de acudir a un concierto.

Explican que las ganancias no las reciben los artistas en cuestión sino los comerciantes de productos que no son originales. “Mientras más vas creciendo (como músico), más piratería hay y más vas perdiendo de tu marca, es ilegal y hay que ser muy directos con esto”, comenta Ricky Treviño en entrevista.

“Por más que se diga que es un arma de doble filo, porque puede ayudarte a crecer, es triste llegar a un recinto, y ver que afuera está repleto de piratería con tu marca, con tu logo; es triste saber que vas a entrar a hacer tu trabajo y no vas a ganar absolutamente nada de lo que se está generando ahí afuera”, considera.

Es con esa idea que los ex-Pxndx se aliaron como empresarios para ayudar a otros artistas a obtener ganancias con mercancía oficial, creando la marca Negro Pasión, a la que se han sumado bandas como Porter, The Warning, Kinky y Motel.

Al respecto, Treviño dice que esperan cambiar un poco la cultura a la que estamos acostumbrados, haciendo que los fans se acerquen a productos oficiales.

“Entendemos que es el sustento de muchas personas y familias, pero desgraciadamente es robo, es el robo de una marca registrada, está esa disyuntiva de que mucha gente vive de eso, pero desgraciadamente está incurriendo en cosas ilegales”, enfatiza el exbajista.

Futuro incierto

Por el momento los Ricky, Arturo y Andrés no se encuentran haciendo música, más que por placer o hobby, pues se han concentrado meramente en su empresa de mercancía oficial. Sobre un regreso con Pxndx, cuyo vocalista, José Madero, actualmente tiene una carrera como solista, explican que aún no hay planes al ser un tema del que no han hablado.

“Seguimos en un descanso, como lo dimos a conocer desde un principio: no sabemos si nos reuniremos de nuevo, no ha habido pláticas hasta el momento”, cuenta Treviño.