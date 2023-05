A poco más de un año de que Taylor Hawkins, el baterista de Foo Figthers perdiera la vida, a media gira mundial, la clásica banda de rock de los noventa ha anunciado que, en tan solo unos días, dará a conocer el nombre de su nuevo integrante, sin embargo, un medio estadounidense sugiere que se trata del músico Josh Freese, famoso por haber pertenecido a algunas de las agrupaciones más importantes en el mundo alternativo, como Nine Inch Nails y Guns N’Roses.

Fue el 25 de marzo del 2022, unas cuantas horas antes de que la banda se presentara el Colombia cuando Hawkins, de 50 años, sufriera un colapso cardiovascular, según explican los informes oficiales de su deceso, luego de que en su sistema se encontraran rastros de diez sustancias psicoactivas, entre ellas químicos relacionados con antidepresivos, generando un luto colectivo en el mundo del rock y, muy especialmente, en sus fans colombianas y colombianos que se quedaron con el deseo que la banda se presentase en el Estéreo Picnic.

En ese momento, Dave Grohl, Pat Semar, Chris Shiflett, Nate Mendel, Rami Jeffe, William Goldsmith, Franz Stahl tomaron la decisión de seguir con las fechas que ya tenían pactadas en honor a Hawkins, quien en 1994 renunciaría a ser músico de Alanis Morissette, luego de escuchar en la radio que los Foo Figthers, a quienes ya conocía por coincidir en festivales de música, buscaban un nuevo baterista, por lo que hizo la audición para integrarse a la banda.

Ahora, luego de 14 meses de la muerte del baterista, la banda ha vuelto con nuevo álbum y con una noticia para todas y todos sus fanáticos, pues a través de sus redes sociales han reportado que, además de estrenar “Under you”, el segundo tema que se desprende de “But here we are”, el álbum de estudio que lanzarán, incluidos todos sus tracks, el próximo 2 de julio, están a pocos días de dar a conocer el nombre del músico que se integrará a la banda y reemplazará a Hawkins.

Dicho anuncio tendrá lugar este domingo 21 mayo, a través de un concierto virtual que ofrecerá, titulado “Foo Fighters: Preparing Music for Concerts”, el cual ofrecen —según informan— para que sus fans de todo el mundo tengan la oportunidad de disfrutar de un mismo concierto, sin necesidad de transportarse lejos de su región y donde también interpretarán sus nuevos temas como nunca antes lo han hecho.

Pero lo que más llama la atención es que Variety ya dio a conocer el posible nombre del nuevo integrante que completará la alineación de la agrupación, pues en una publicación difundida esta mañana apuntan que será Josh Freese quien se convierta en el baterista de Foo Fighters de ahora en adelante.

Josh Fresse es un músico de 50 años que, a lo largo de los años, ha sido integrante de diferentes bandas de renombre y gran prestigio dentro del mundo del rock, como es el caso de The Vandals, Devo —como integrante original—, así como también se ha incorporado a destiempo a otros grupos como ocurrió con Nine Inch Nails, A Perfect Circle, Guns N’ Roses, Paramore y The Offspring, de quien se convirtió en su baterista oficial para grabar álbumes de estudio. Además, por separado, ha lanzado cuatro producciones discográficas.