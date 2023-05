Ernesto Gómez Cruz sigue “dando guerra”

“No puedo hablar maravillas de mi salud ahorita, pero todavía estoy dando guerra”, señala Ernesto Gómez Cruz quien, a sus 89 años de vida, se mueve en silla de ruedas.

Esta noche, el actor de El infierno y Los caifanes recibió un homenaje en el Festival 24 Risas por Segundo, especializado en la comedia. Llegó feliz acompañado de sus nietas. Su más reciente trabajo en los set fue con Por amar sin ley, producción televisiva, y desde entonces no ha sido llamado para volver al ruedo, aunque quiere.

“Tengo mi profesión hasta donde puedo y ese hasta donde puedo ya está cerca y hay que guardar las herramientas”, acepta sin problema, en una breve entrevista con la prensa, previo al homenaje. “La verdad es que afortunadamente nunca he tenido la oportunidad de quejarme porque la vida es así y hay que disfrutarla cono viene, yo creo”.

Gómez Cruz contabiliza cerca de 200 producciones entre cine y TV, con seis premios Ariel por su labor en cintas como Cadena perpetua y El imperio de la fortuna, cinta última que también le mereció reconocimientos en los festivales de La Habana y San Sebastián.

Su memoria, contra lo que se rumoraba, está perfecta. A veces no oye bien, pero nada más de lo natural. El cine, ese al que le ha dedicado más de cinco décadas de carrera, ahora le sigue regresando el cariño de la gente, quien al verlo se levantó de su asiento para aplaudirle.

“(Los largometrajes hechos) son mi legado, gracias a ese tipo de películas sigo dando guerra todavía, queriendo hacer más, pero la situación no solo para mi es difícil para mí, sino para los productores”, considera. “No me he portado mal en la profesión, mi carrera está limpia, pero ya no puedo pedir más. Yo no me doy por vencido, pero tampoco doy para más”.

En el evento realizado en los nuevos Cinemas WTC también recibieron homenaje las actrices Norma Lazareno (El estudiante), Nora Velázquez (¿Qué nos pasa?) y Mónica Huarte (Infelices para siempre).