María José se ha distinguido por interpretar canciones donde el amor propio y el empoderamiento femenino son el elemento principal, así que se siente satisfecha de que las mujeres se identifiquen con ellas y las vuelvan parte de su propia historia.

“Hablar de las historias de las mujeres es lo que más me gusta, y por qué no hablar de la costumbre, del miedo a la separación, de cosas que nos llevan a la libertad personal”, dijo.

La cantante asegura que su imagen de seguridad y empoderamiento le viene de su madre, quien a pesar de venir de una familia tradicional y estar casada, hizo siempre lo que quiso, por lo que ella desea darle continuidad a ese legado.

“Sí creo en el matrimonio, pero también en la individualidad, eso me enseñó mi mamá, así soy con mi hija y eso es lo que me gusta proyectar en el escenario, me gusta demostrarle a la gente y no solo a las mujeres que pueden hacer lo que quieran sin lastimar a los demás, sin pisar a nadie”, expresó.

Cuenta que a su hija Valeria, quien tiene de ocho años y la acompaña a todos lados, trata de procurarle la mejor infancia, así como enseñarle a ser la mejor persona.

Con 31 años de carrera (que cumple el 3 de junio), este será su concierto 14 en el Auditorio Nacional, al cual se agregarán cuatro fechas, 19 y 20 de mayo, y 14 y 15 de junio, cifra que pocos han alcanzado.

“Cuando tú sientes un agradecimiento tan profundo se te salen las lágrimas, porque sabes el recorrido que pasaste y, si me tomó a mí 47 años llegar a donde estoy, pues qué felicidad que lo logré, estoy realizando mi sueño de niña definitivamente”, señaló.

María José dijo sentirse bendecida porque prácticamente ligó el tour Re-conexión, que la mantuvo casi dos años recorriendo el país, con esta nueva gira, a la cual llamó Libertad, nombre de su más reciente álbum.

La cantante explicó que no estaba planeado para ser un disco, sino un concierto streaming durante la pandemia, en el cual retomaría canciones de Armando Manzanero, Marco Antonio Solís, Camilo Sesto, Aníbal Pastor, entre otros, para actualizarlas con nuevos arreglos.

Luego, se abrió la posibilidad de volver a las presentaciones en vivo y decidió realizar este disco hasta el momento ideal. “La gente cree que lo único que hago son ‘covers’, cuando en la lista de mis canciones, las más fuertes son las inéditas, pero me gusta que me vean como alguien que puede reversionar los temas”, agregó.

Para esta gira, decidió dejar toda la producción en manos de Alain Corthout, quien ha trabajado al lado de figuras como Maluma, Alejandro Fernández y Becky G. Aseguró que no faltarán las canciones que la han consagrado, como “Prefiero ser su amante”, además de otras que conforman el disco, con vestuario, escenografía y concepto totalmente nuevos.