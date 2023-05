La nueva película Spider-Man: a través del Spider-Verso generó polémica en redes sociales antes de su estreno para el 1 de junio, pues algunos usuarios no estuvieron de acuerdo con que algunos influencers dieran voz a los personajes.

“En la actuación pasó lo mismo, que ‘tiktokers’ protagonizaron una peli, imagínate, y fue un desastre”. “La verdad va a estar culero en (doblaje) latino”. “Estoy seguro de que existen mejores candidatos”, se lee entre las críticas a la publicación de Sony Pictures MX, en Twitter.

El streamer Pipe Punk habló con los medios para dar su opinión al respecto, y consideró que es difícil darle gusto a todas las personas. Al tratarse de un número grande de usuarios que opinan del trabajo de otros, por lo que siempre habrá comentarios positivos y negativos.

“Creo que nunca se le va a dar gusto a toda la gente, muchos pueden estar a favor o en contra. Por ejemplo, los seguidores de cada uno de nosotros (quienes participan en el doblaje de la película), están emocionados y nos demuestran su apoyo. Es lo mismo que sucede en otros trabajos, ya sea en la industria del entretenimiento o la música, difícilmente se le va a dar gusto a un sinfín de personas”, comentó.

También mencionó que desde pequeño ha seguido al personaje y al enterarse que daría voz a Metro Spider-Man lo emocionó tanto que lloró al instante. “Yo creo que ni siquiera en un velorio he llorado tanto, cuando me notificaron para participar en el proyecto, me emocioné tanto que lloré por un buen rato, me vuelvo a acordar y me dan ganas de llorar”, dijo.

Este fanatismo se ve en las publicaciones de sus redes sociales, y también en sus tatuajes; pues en una parte de su brazo tiene un Hombre Araña. “Spider-Man significa en mi vida mucho más de lo que la gente puede imaginar, es un símbolo de lucha y esperanza”, escribió en una publicación de Instagram.

¿Una nueva oportunidad para los influencers?

Pipe Punk, tiene más de dos millones de seguidores en una de sus cuentas de Youtube, donde sube contenido de entretenimiento. En algunos videos se le observa jugando partidas de videojuegos, mientras que en otros hace algunos trends o bromas junto con invitados.

Cuando se le cuestionó si ya había trabajado en doblaje de personajes en la pantalla grande, respondió que no... pero le encantaría volver a hacerlo. “Es la primera vez que hago doblaje, es algo que quería desde hace mucho tiempo y pienso prepararme profesionalmente para participar, en un futuro, en otra película”, confesó.

Además, dijo que su participación en la nueva película animada de Spider-Man se convirtió en una oportunidad para él. De igual forma, mencionó que, aunque no trabajó directamente con sus compañeros, ya que cada uno tuvo días diferentes de grabación, fue agradable saber que participarían en la película.

“No tengo el gusto de conocerlos a todos, con algunos ya he convivido, pero sé que están muy entusiasmados por el proyecto, y esperamos que sea del agrado del público”, añadió.

¿Qué esperar de su personaje Metro Spider-Man?

El famoso señala que Metro Spider-Man “tiene su personalidad”. Es decir, a pesar de que siguió el guión, él puso más que su voz. “El director me dijo que tenía completa libertad para proyectar mi personalidad en el personaje, y a pesar de que tiene pocos diálogos, dije las palabras como yo lo haría normalmente”, respondió.

También confesó que su voz se prestó para representar al personaje, pues se trata de un adolescente agradable. “Creo que ningún Spider-Man es malo, o no que yo sepa, pero Metro Spider-Man tiene la personalidad de un adolescente agradable, y mi voz se prestó para eso, aunque ya estoy algo viejo”, bromeó.

De acuerdo con la sinopsis de la película, Spider-Man: a través del Spider-Verso, ofrecerá al público nuevas aventuras en las que los personajes deberán redefinir lo que significa ser un héroe, para poder salvar a las personas aman.

Por último, el creador de contenido confesó: “No he visto la película, pero sé que cuando la vea me voy a emocionar y quizá hasta llore, estoy seguro de que me va a encantar y espero que también les agrade”.