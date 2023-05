En Occidente, cuando pensamos en arte contemporáneo es difícil imaginarlo sin un mensaje de denuncia o crítica de fondo sobre temas sociales como la equidad de género, capitalismo, racismo, diversidad sexual o protesta contra el gobierno, etcétera.

¿Cómo se aborda el arte contemporáneo internacional en un país como los Emiratos Árabes Unidos (EAU)? Si bien es una nación que se dice abierta a las dinámicas occidentales, es un hecho que no es una democracia, que no tiene libertad de prensa (tan solo una foto de su gobernante, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, debe salir siempre en la primera plana de sus periódicos) y no existe el derecho a la protesta.

Sin embargo, la 15ª Bienal de Arte de Sharjah, organizada por Sharjah Art Foundation, da muestra de cómo el emirato cultural por excelencia está presente en los debates contemporáneos, en medida de lo posible, que han marcado parte de la agenda occidental. En esta edición, titulada Thinking Historically in the Present (Pensando Históricamente en el Presente), se reflexiona principalmente el tema de la colonización, pero también se abordan el racismo, el género e incluso críticas a regímenes autoritarios.

Este es un panorama muy distinto a lo que se vio en noviembre pasado en el festival de arte Noor Riyadh de Arabia Saudita, país con características similares a los EAU y en cuya capital tienen un solo museo de arte, pues su propuesta se limitó a hablar del Islam, la naturaleza y la belleza, sin hacer crítica o abordar alguna problemática.

“Las historias y alegorías de Sharjah y el Golfo fueron históricamente mediadas por sabios, cuya intuición ayudó para ser canal y transmisor de mensajes de otros mundos. Estas historias fueron conductos para la acumulación de sabiduría ancestral. Solo hasta ahora, que mi generación de los años 80 llegó a la madurez, estas epistemologías antiguas han sido atravesadas por nuevos patrones tecnocráticos y neoliberales de dinámica social”, indica en el texto curatorial Hoor Al Qasimi, directora de Sharjah Art Foundation y curadora de la bienal, sobre los temas abordados.