Muere poeta Antonio Deltoro

El poeta y docente falleció un día después de cumplir 76 años. Cortesía

Antonio Deltoro, quien era considerado uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XX y un estupendo tallerista y tutor de 14 generaciones de becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM), un día después de cumplir 76 años y dos días antes de recibir un homenaje por parte de la propia Fundación para las Letras Mexicanas.

La comunidad de la FLM, a través de la cuenta de Twitter, escribió: “Antonio Deltoro, tutor de catorce generaciones de poetas en esta casa que lo recordará siempre”. Por su parte, el escritor Mauricio Montiel Figueiras expresó en la misma red social: “Por mi querido @jorgecomensal me entero de una noticia que me llena de tristeza: ha fallecido Antonio Deltoro (1947-2023), hombre cálido y generoso como pocos he conocido. Su poesía, de una engañosa sencillez, destila una luz que deslumbra con sus milagros cotidianos. Buen viaje”.

El también poeta Aurelio Asiain compartió: “Conocí a Toni en 1979, en su casa. Nos hicimos amigos. No sé si fue él mismo o Federico Campbell quien me dio su primera ‘plaquette’, pero fue una revelación. Aquí, un video de Werner Herzog y dos poemas de Antonio Deltoro: pollos y gallinas”.

Antonio Deltoro nació en la Ciudad de México, el 20 de mayo de 1947. Estudió Economía en la UNAM, donde fue profesor de letras. Publicó, entre otros, los libros Algarabía inorgánica, Los días descalzos, Balanza de sombras —con el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes—, Poesía reunida y El quieto.

Fue autor de varias antologías, como La vida básica. Antología mínima de Josep Pla; Un sol más vivo, antología de la poesía de Octavio Paz y, en colaboración en la selección con Christian Peña y con prólogo suyo, El gallo y la perla. México en la poesía mexicana.

Peña y otros cuatro poetas que recibieron sus enseñanzas como becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas, Claudia Berrueto, Elisa Díaz Castelo, Pablo Molinet y Javier Peñalosa, participarán en el homenaje que desde hace varios días le había organizado esa fundación, en la Casa Universitaria del Libro (Puebla y Orizaba, colonia Roma), a las 17:00 horas.

En el comunicado de la FLM, se define a Antonio Deltoro como “un hombre discreto, que no solo ha nutrido el universo literario con su obra, su amistad y su enseñanza”. Allí, el escritor José Ángel Leyva, quien fue amigo del ganador del Premio Internacional de Poesía Novi Sad (Serbia, 2014), Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2013, hace referencia a que Deltoro estudió Economía, pero se decantó por la poesía.

Por esa razón recibirá un homenaje en la Casa Universitaria del Libro, a las 17:00 horas, de parte de cinco voces de la comunidad becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, quienes conversarán sobre la amistad y el acompañamiento que les dio el poeta.