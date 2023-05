Reúnen obra de fotógrafas mexicanas

La exposición “Una mirada a la fotografía de calle hecha por mexicanas” se inauguró en centro cultural El Rule. Cortesía

Cincuenta y seis miradas femeninas que exploran la cotidianidad de la vida en las calles. Esto conforma la exposición nacional e internacional de mujeres fotógrafas mexicanas, reunidas en el proyecto Mexican Women Photographers, convocadas por la artista de la lente Sunny Quintero, quien fue colaboradora de Excélsior.

La muestra “Una mirada a la fotografía de calle hecha por mexicanas” se inauguró recientemente en El Rule, centro cultural ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En la apertura, Quintero destacó que la exhibición se basa en la experiencia Women Photographers de Nueva York para romper el techo de cristal que actualmente existe en la fotografía de las calles, donde predominan los fotógrafos varones.

“Empecé por convocar a 56 fotógrafas. Esto es una idea basada en Women Photographers de Nueva York. A raíz de eso, pensé en hacerlo en la Ciudad de México para todas las fotógrafas mexicanas en el país y en el extranjero”, explicó.

La artista considera que el colectivo de mujeres fotógrafas demuestran el poder de la unión a partir de sus diferencias creativas, para generar un espacio en común en favor de la labor fotográfica femenina con valor estético. “Hay una intención de descentralizar la fotografía, porque aparentemente las exposiciones son sólo de la Ciudad de México y son varias fotógrafas”, destacó.

La fotoperiodista de Excélsior Elizabeth Velázquez participa con una imagen de luchadoras. La artista de la lente y editora comentó que encontró una pasión en la lucha libre, que ha ido a la par del periodismo desde hace 14 años.

“Llevo muchos años con un proyecto de lucha libre. Desde que inicié me fui haciendo poco a poco, acercando a los luchadores y, por lo mismo, que no es del diarismo, son piezas que yo casi no doy a conocer, que no publico, que son más proyectos profesionales”, contó.

Velázquez, quien ha cubierto temas de migración, política, economía, seguridad pública, fuerzas armadas, entre otros, agradeció al periódico la oportunidad de las distintas coberturas que han permitido su desarrollo profesional y creativo, y que no son exclusivas de los varones.

“Muchas gracias a ‘Excélsior’ porque siempre nos apoya como fotoperiodistas, como trabajadores. Espero que les guste, y que estos espacios sigan creciendo y se sigan replicando; porque, es cierto, la problemática existe, la falta de espacios existe, pero qué mejor que encuentres uno”, enfatizó.

Coincidieron que esta exhibición es la primera en su género. “Se han realizado anteriormente exposiciones colectivas de fotografía de calle, pero ninguna hecha solo por mujeres”, destacan, e invitan a los espectadores a visitarla.