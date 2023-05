Buscan fondos para el Museo del Estanquillo

Museo del Estanquillo. Cortesía

El Museo del Estanquillo deberá allegarse de recursos adicionales provenientes de fundaciones, de la iniciativa privada o con la venta de obra donada, dice a Excélsior Alejandro Brito, quien asumió la dirección del recinto museográfico el pasado 1 de abril, dado que los 13.1 millones de pesos que recibe de las autoridades locales y federales no alcanzan a cubrir los gastos para mantener la calidad del museo.

Además, adelanta parte de la apuesta museográfica para el resto del año, como las muestras que dedicarán a Héctor García, a Ricardo Flores Magón y una más sobre mujeres y feminismo, así como las líneas que trazará su gestión.

“Uno de mis retos como nuevo director del Estanquillo será allegar de recursos al museo para sostener su calidad e impulsar nuevas exposiciones. Por fortuna tenemos el apoyo del gobierno de la Ciudad (que este año aportará 10.1 mdp), aunque la mayoría se va para la operación del museo, tanto recursos humanos como materiales y de mantenimiento”, explica.

“La otra institución que nos apoya en las exposiciones es la Secretaría de Cultura federal (con 3 mdp anuales), lo que nos permite cubrir parte de las exposiciones que presentamos y después están los recursos que podamos recibir y ese sí es un reto que entiendo, por la situación que pasamos, no es solo en el Estanquillo, pero es algo que tenemos que solventar, porque sin recursos extra nomás no se puede mantener con la calidad el funcionamiento del museo”, apunta.

¿En dónde buscará?, se le pregunta. “Vamos a tocar varias puertas en fundaciones mexicanas y del extranjero; estamos abiertos a la participación de la iniciativa privada, llegando a un acuerdo; y lo que vamos a extender es la venta de obra para allegarnos recursos. En los últimos años se ha vendido obra donada por artistas que han expuesto en el Estanquillo o que quieren apoyar al museo, y la venta de ésta forma parte de los recursos del museo. Nos vamos a abrir en un abanico de fuentes de financiamiento”, responde.

Gráfica y fotografía

La próxima exposición del Estanquillo abrirá el 17 de junio bajo el título “Mujeres y feminismos en la colección de Carlos Monsiváis”, concebida como un recuento sobre las representaciones sociales que se le han dado a la mujer, abarcando desde sexismo y el heteropatriarcado, hasta la emancipación y su liberación.

La muestra estará integrada por fotografías, grabados, partituras, dibujos, caricaturas, objetos, miniaturas y las maquetas de la señora Teresa Nava, la gran artista poblana de arte popular. Será muy variada e incluirá video, carteles y partituras musicales”, detalla.

Semanas después, la sala tres del recinto dedicará una muestra al fotógrafo mexicano Héctor García, en el centenario de su nacimiento, bajo la curaduría de Rafael Barajas, “El Fisgón”.Se incluirán piezas de la colección, aunque Barajas también tiene una buena serie de fotografías, cerca de 80, con textos de Monsiváis.

Le seguirá una muestra dedicada a Ricardo Flores Magón. “Hay buen material aquí, como otro que vamos a pedir prestado, para hacer un homenaje a este gran revolucionario y antecesor de la Revolución Mexicana”, indican.

Cerrarán con una exhibición sobre la historia de la vestimenta en México, con fotografías y grabados de la colección, que abarcarán las modas de alta costura y de aquellas que fueron generadas en el ámbito popular.

¿Usted nunca ha dirigido un museo?, se le cuestiona. “He hecho trabajos de curaduría para museos como el de la Ciudad de México y el Memoria y Tolerancia, y hemos impulsado muchos eventos culturales, desde conciertos al aire libre o en Bellas Artes. Además, en este museo curé la exposición ‘¡Que se abra esa puerta! Sexualidad, sensualidad y erotismo’, junto con Rafael Barajas”.

Asimismo, “trabajé muchos años con Monsiváis. Yo no me hubiera atrevido a dirigir ningún otro museo que no fuera el Estanquillo, porque no me es ajeno y conozco bien su colección. Incluso, fui testigo directo, durante muchos años, de cómo Carlos fue adquiriendo sus obras, con entusiasmo y pasión”, refiere.

De igual forma, señala que lo acompañó varias veces en sus recorridos por el tianguis de La Lagunilla, “en ventas de antigüedades en la Plaza del Ángel, en librerías de viejo y colecciones particulares. Tengo alguna experiencia en eso y no me es para nada ajeno este museo”.

Colección en la virtualidad

Alejandro Brito explica que, en 2022, el Estanquillo casi recuperó la afluencia de público previo a la pandemia, con cerca de 120 mil asistentes, solo 30 mil menos que en 2019.

Este año pensamos recuperar la cifra de 150 mil visitantes. Además, en cuanto al público, puedo comentar que la gran mayoría son adultos de 30 a 60 años, que le sigue el sector de jóvenes de 18 a 30. Ellos son nuestra mayor afluencia y, curiosamente, el 60% de quienes nos visitan son mujeres”, apunta.

Entre las futuras líneas que abordará el recinto en esta nueva etapa, explica Brito, estará la inclusión de más temas sobre diversidad sexual e identidad de género, diálogos con otras ciudades del país, como Tijuana, e insistir en la exhibición de obra de creadores fallecidos, como la de Manuel Ahumada.

También apostará por Monsitours en la CDMX y conversatorios en la terraza, sobre el acceso al agua, las migraciones y la gentrificación en algunos barrios de la ciudad. Además, buscarán que las colecciones de Monsiváis estén accesibles en internet. “Queremos explotar más esa vía y actualizarnos por todo lo que se viene de la IA, que no sabemos cómo repercutirá en los museos y tenemos que estar preparados”, indicó.