Regresan a Grecia 351 antigüedades

Tras una batalla legal de 17 años, devuelven piezas que datan del Neolítico. Cortesía

Después de una larga batalla legal, 351 antigüedades saqueadas, del Neolítico hasta la época bizantina, serán devueltas a Grecia, anunció el ministerio de Cultura griego el viernes. La ministra griega de Cultura, Lina Mendoni, detalló que la batalla legal para recuperarlas había durado 17 años.

Entre las piezas notables de la colección de antigüedades figuran una estatuilla de la era neolítica tallada en piedra blanca, que data del año 4000 a. C.; una figura cicládica, que data de entre el 3200 y 2700 a. C.; una estatua de mármol dañada de una Kore, de 550-500 años a. C., y una estatua de bronce fragmentada que representa a un joven Alejandro Magno, de la segunda mitad del siglo II, se detalla en el documento.

Grecia lucha por recuperar sus obras de arte y antigüedades saqueadas, dispersas en museos y colecciones privadas en todo el mundo. Tres fragmentos del Partenón custodiados por el Vaticano durante más de dos siglos fueron devueltos a Grecia en marzo pasado, “un gesto de amistad” según comentó en su momento el papa Francisco.

Fragmentos del monumento están dispersos en varios museos de todo el mundo. Pero, sobre todo, Grecia espera obtener la vuelta de los frisos del Partenón de Atenas que se encuentran en el Museo Británico de Londres.

Londres afirma que las esculturas fueron “adquiridas legalmente” en 1802 por el diplomático británico Lord Elgin, que luego las revendió al museo. Sin embargo, Grecia sostiene que fueron objeto de “saqueo” mientras el país estaba bajo ocupación otomana.

La restitución de los frisos del Partenón es un tema muy sensible en Grecia. En el museo de la Acrópolis, un espacio vacío le está reservado.