Una de las telenovelas más exitosas de los años 90 fue sin dudas La usurpadora, la cual contó con 120 capítulos. La telenovela estaba protagonizada por la actriz Gabriela Spanic, quien no ha vuelto a trabajar en otro proyecto así de exitoso como La usurpadora. Sin embargo, este año Spanic sorprendió al ser una de las competidoras del programa Top Chef VIP, el cual conduce Carmen Villlalobos.

Lamentablemente, en los últimos días desde Telemundo tuvieron que anunciar la sorpresiva salida de la venezolana. “Por motivos personales no va a continuar en la competencia”, se informó desde el perfil de Instagram Telemundo Realities. “Nuestro cariño y respeto para ella”, añadieron.

Ante ello, la famosa expuso: “Ojo, no es como dicen varios que tenga el ego inflado o que la industria ha cambiado, porque a veces me tratan igual como una desconocida pero no soy desconocida, vengo de abajo, de muy abajo y cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones, son los productores ‘algunos’ que desprecian el verdadero valor de los actores, hemos sido desvalorizados por temor supuestamente para no convertirnos en monstruos, pero yo no voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional”.

Además, señaló: “Tengo que trabajar, me guste o no me guste algunos proyectos, pero sí tengo claro que a pesar que me quieran desvalorizar para levantar el ‘rating’ o el morbo para llamar la atención de cualquier proyecto donde estoy y donde se han burlado de mis desgracias poniendo en duda mis vivencias, esto no lo voy a permitir más y confío en Dios principalmente y en mi equipo sincero, no aquellos que me quieren para su conveniencia”.

Afirmó que, además, estaba “dando la cara”, y que Top Chef “ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz. No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte”.