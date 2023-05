Arath de la Torre volvió a hablar del desencuentro que tuvo con Joanna Vega Biestro, luego de que se encontrasen en una fiesta infantil, y aunque reiteró sus disculpas y reconoció que se equivocó, también asegura que en ningún momento la insultó frente de su hija, por lo que considera que la conductora exageró un poco, pues él recuerda que, después de la discusión que entablaron, sus hijas se divirtieron juntas en los juegos de la fiesta, momento en que tuvieron un acercamiento, en el cual, tuvo la impresión de que la presentadora de TV ya no estaba molesta.

Luego de que finalizara la emisión de Hoy, el día de ayer, varios medios de comunicación se concentraron fuera de las instalaciones de Televisa, para obtener una declaración de Arath, acerca de los acontecimientos que Vega Biestro expuso en Sale el sol.

Aunque, frente al micrófono de Edén Dorantes, el actor reconoció que sí se acercó a reclamarle, dice que fue con un tono de voz “cero amenazante”, pero, sobre todo, puntualizó en el hecho de que al acercarse a hablar, la hija de Joanna no presenció la discusión que sostuvieron, pues asegura que no quiere tener problemas con nadie y, así como la conductora, él también tiene hijos, por lo que no se entrometería con la familia de nadie, por ello, cuando una reportera le preguntó directamente si considerada que ella había exagerado, él dijo que sí.

“Yo creo que sí exageró porque, ya al final de la fiesta, me acuerdo que estaba mi hija la más chiquita, Leah, acostada en una alberca de pelotas y estaba su hija de dos años… Déjenme aclararles que no estaba presente su hija. Yo fui muy cuidadoso en ese sentido; fuimos ella y yo, y en un tono superdiscreto, superbajo, porque estábamos en una fiesta… Si hubiera querido algo con dolo, me hubiera expresado mal de la nena y yo sería incapaz de expresarme mal de una niña”, declaró.

El actor también se sinceró y dijo que lo único que hizo fue acercarse para plantearle su molestia (discusión que no duró más de dos minutos) ante la actitud que ella tomó en una nota que presentó en la televisión, pues reconoció que le tenía una gran estima, por lo que le dolió y le sorprendió mucho cuando aseveró que Arath era el culpable de que sus proyectores en la televisión fracasaran, como el remake de Dr. Cándido Pérez.

Finalmente, reiteró que Joanna merecía todos sus respetos porque reconocía que se había equivocado al hablar con ella en un lugar y momento inadecuado.