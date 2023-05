Majo Aguilar no está peleada con sus primos

Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., se sincera acerca del trato profesional que sostiene con su tío Pepe y sus primos Ángela y Leonardo, pues asegura que nunca recibió una invitación por parte de su familia para formar parte del Jaripeo sin Fronteras, sin embargo, reconoce que no es algo que le molesté, al contrario, aseguró que se siente muy orgullosa de todo lo que han logrado con ese tour, así como indicó que está muy enfocada en hacerse de un lugar propio dentro del regional mexicano.

La cantante de 28 años se reunió con medios de comunicación, a propósito de la presentación de la primera edición del Festival Arre, el primer evento musical multitudinario que concentrará a los máximos exponentes del género que, en últimas fechas, se ha convertido en uno de los más escuchados ya no solo en México, sino que comienza a causar revuelo internacionalmente, gracias a voces como la de Christian Nodal,

Majo es una de las artistas confirmadas a participar en el Arre, al lado de Peso Pluma —que encabezará este festival—, Natanael Cano, Los Tigres del Norte y Caballo Dorado, por lo que la tarde habló de la música regional como parte de su identidad, pues su abuelo es el desaparecido Antonio Aguilar, también conocido como el “Charro de México”, por lo que se encontraba muy contenta de tener la oportunidad de ser parte de las artistas que están visibilizando este género musical.

Pero, además de hablar del festival con la prensa, la intérprete de “No voy a llorar” respondió a las preguntas se le hicieron en torno a la relación que sostiene con Pepe Aguilar, su tío, y sus primos Leonardo y Ángela Aguilar, pues mucho se ha dicho al respecto, ya que existe una competencia tácita entre ellos, pues en los conciertos que la familia Aguilar ha ofrecido, nunca ha tenido como invitada a Majo.

Fue así que la cantante aclaró que la realidad es que en ningún momento recibió la invitación de acompañar a la familia en alguno de sus recitales, sin embargo, también aclaró que eso no le molestaba, pues asegura que siente un gran amor por su tío.

“Lo voy a decir abiertamente: amo a mi tío, pero no me invitó, y tampoco lo espero, porque cada quien tiene derecho a armar su show como quiera… Pero no lo digo en mal plan, las cosas como son, la neta del planeta, y me da mucho gusto cuando les va bien. Los quiero, pero sí, ya decir la neta, sus éxitos son mis éxitos también, siempre lo he dicho”, declaró.

Además, reconoció que le parecía “lindo” si, en determinado momento, ella y su familia llevan a cabo una colaboración, la que considera que llegará cuando ambas partes lo deseen y así lo propongan, descartando de esta manera cualquier clase de discordia, como se ha especulado desde que lanzó como cantante y, a su vez, los Aguilar emprendieron su concepto musical.