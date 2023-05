Recientemente, Lucero se volvió viral en las redes sociales al “traicionar” al América y lucir una casaca del Chivas. Todo comenzó cuando apostó con un colega y amigo que si el equipo ganaba el “clásico nacional”, ella se vestiría con los colores rojiblancos. Pero no es todo, aseguró que también cantaría el himno del equipo en apoyo a todos los aficionados.

Sin embargo, no sabía que la suerte no estaría de su lado y tendría que hacer todo lo que prometió. La famosa aparece en un video de Instagram luciendo la casaca de las Chivas, y los comentarios no tardaron en aparecer.

“¡Ahora ya no soy la novia de América, soy la novia de todos los ‘chivahermanos’! Apuestas son apuestas… ¡Arriba las Chivas! ¡Bien ganado!”, escribió Lucero en Instagram.