Mi forma de entender al mundo es la novela

La escritora presentó su libro en el marco del Hay Festival Querétaro 2023. Cortesía

En el ocaso de la vida, las emociones más fuertes que un ser humano puede ser sentir se hacen presentes. Desde el amor hasta el miedo a desaparecer, las memorias retornan y convierten los últimos días en un torbellino de sentires, un recordatorio de todo lo que se vivió en la juventud.

Esta premisa se hace presente en la novela Una hora de fervor (Seix Barral, 2023), trabajo más reciente de la escritora Muriel Barbery, que viajó desde su natal Francia al Hay Festival Querétaro 2023, donde presentó su obra y conversó con varios escritores.

En entrevista, Barbery expresó que es un libro especial dentro de su trabajo novelístico, ya que es el resultado de una estancia de dos años en Japón, pero que conserva continuidades como las reflexiones sobre el arte, la belleza y la amistad.

Barbery comenzó su carrera como profesora de Filosofía en la Universidad de Borgoña. En 2000 publicó Una golosina, su primera novela. En 2008 le llegó el éxito internacional con su segundo libro, La elegancia del erizo. La obra de Barbery ha sido traducida a más de 10 idiomas y ha recibido premios como el George Brassens, el Prix des Libraires, el Armitière o el Ville de Caen, entre otros.

¿Japón es una influencia directa en esta obra?

Es una buena pregunta, tan buena que me estoy cuestionando ahora si continuar con Japón. Pero la respuesta es sí, al menos en parte, porque como muchos occidentales estoy fascinada con Japón, una fascinación que no se desvanece. Hay algo extraordinario para los enamorados de Japón: cada que regresas a Kioto, la fascinación, el destello y la magia siguen presentes.

¿Tomaste elementos de tu trabajo pasado para esta novela?

Sí. Por un lado, continúa mi fascinación por la belleza. Japón ha tenido un fuerte impacto estético en mí, tanto que se ha desdoblado en una experiencia espiritual. Creo que en todas mis novelas no he dejado de plantear personajes que se cuestionan qué es la vida y cómo vivirla, no escribo novelas de actualidad o sociológicas, no me interesan esos temas como escritora. Escribo novelas existenciales y Japón me hizo verlo desde una forma distinta, es una experiencia incompresible porque no hablo japones, es una cultura diferente, entonces escribo novelas para tratar de entender esa realidad.

¿Una hora de fervor tiene a la amistad como eje conductor?

Me parece que sí. Es un gusto personal, porque creo que la amistad es una parte muy importante del amor. La amistad permite la descentralización porque hay una atracción, pero no es una atracción por absorber al otro como ocurre en otras relaciones.

¿Cómo defines ahora la experiencia estética?

Responderé contando una experiencia que tuve en un jardín japones, la cual tuvo que ver con los conceptos del espacio y el tiempo. La estética japonesa difiere radicalmente de los conceptos occidentales, amamos la simetría y el orden y los japoneses aman lo que es asimétrico e irregular. Nosotros buscamos un efecto agradable y los jardines japoneses buscan un efecto profundo. Mi experiencia estética en Japón es extraída del tiempo y del espacio, ha provocado un camino espiritual en mí, un trance ligero en donde estamos totalmente presentes en las cosas, viviendo en una eternidad.

¿Incorporas la Filosofía en tu obra?

Creo que la Filosofía fue un error en mi orientación (se ríe). Pero me ha dejado muchos aprendizajes. Mi forma de entender al mundo es la novela, en lugar de escribir una tesis, escribí mi primera novela porque es la forma más natural en la que intento entender la vida; pero claro que no olvido mis estudios en Filosofía, a veces se infusiona en mis novelas, sin embargo, la Filosofía debe explicar mientras que las novelas permiten entender el mundo sin explicación.