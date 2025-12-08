Mi hija solo se cría conmigo: Cazzu

En una reciente entrevista para Los 40 Colombia, Cazzu dejó claro que Inti se cría únicamente con ella, y que la música que llena su casa proviene de sus propios gustos y proyecto.

Cazzu explicó que, aunque ella produce trap, reguetón y otros géneros dirigidos a adultos, en casa, su hija está principalmente expuesta a la música que ella misma escucha y produce, ya que es quien se encarga de su crianza cotidiana, no Christian Nodal.

“La crío yo sola, así que la única música que conoce, y lo único que sabe en cuanto a música, es lo que hace su mamá” dijo, y añadió que en su casa suena música infantil: de películas como los temas de Moana o Frozen, así como canciones de artistas de contenido apto para niños.

Aunque Inti tiene apenas dos años, Cazzu destacó que la pequeña “entiende y comprende todo”, por lo que ella y su entorno han comenzado a ser muy cuidadosos con sus palabras y gestos.

El programa Ventaneando mostró documentos para confirmar la demanda que interpuso Christian Nodal contra Cazzu, pues presuntamente aporta un millón de pesos al mes para su hija, pero pide participar en el cuidado de la misma.