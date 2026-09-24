La historia sigue a Zezé, un niño inteligente y travieso que aprende a leer solo a una edad muy temprana. Debido a las dificultades económicas de su familia y al desempleo de su padre, Zezé sufre constantes maltratos físicos y verbales en su hogar. Para escapar de su dura realidad, se refugia en su propio mundo de fantasía.

¿De qué trata?

Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos, es una novela que cuenta la historia de Zezé, un niño brasileño de cinco años que vive con su familia en una situación de pobreza. A pesar de las dificultades que enfrenta, Zezé es un niño muy inteligente, sensible, curioso e imaginativo. Debido a su carácter travieso, muchas veces recibe castigos y regaños, lo que hace que se sienta solo y poco comprendido.

De mayor Zezé quiere ser poeta y llevar corbata de lazo, pero de momento es un niño brasileño de cinco años que se abre a la vida. En su casa es un trasto que va de travesura en travesura y no recibe más que reprimendas y tundas; en el colegio es un ángel con el corazón de oro y una imaginación desbordante que tiene encandilado a su maestra. Pero para un niño como él, inteligente y sensible, crecer en una familia pobre no siempre es fácil; cuando está triste, Zezé se refugia en su amigo Minguinho, un arbolito de naranja lima, con quien comparte todos sus secretos, y en el Portugués, dueño del coche más bonito del barrio.

En medio de su vida difícil, Zezé encuentra compañía en una pequeña planta de naranja lima que crece en el patio de su casa. Él la convierte en su amiga y habla con ella como si pudiera escucharlo. Más adelante, conoce a Manuel Valadares, un hombre al que llama “Portuga”, con quien desarrolla una amistad muy especial. Esta relación le brinda el cariño y la comprensión que tanto necesita.

La historia aborda temas como la pobreza, la infancia, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. A través de las experiencias de Zezé, la novela muestra cómo un niño puede encontrar esperanza y afecto incluso en momentos difíciles. También refleja el proceso de crecimiento y maduración de Zezé, quien aprende importantes lecciones sobre el cariño y la vida.