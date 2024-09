Mia Couto ganó premio en Lenguas Romances

Mia Couto recibirá el galardón el próximo 30 de noviembre. CP

El escritor mozambiqueño Mia Couto fue elegido ganador del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2024 por su innovación lingüística, y para reconocer “una obra literaria notable que integra y entreteje la crónica, el cuento y la novela”.

El novelista recibirá el galardón dotado con 150 mil dólares el 30 de noviembre próximo durante la ceremonia inaugural de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El jurado estuvo integrado por siete destacados autores y críticos literarios los cuales son Carlos Reis, de Portugal; Graciela Montaldo, de Argentina; Jerónimo Pizarro, de Colombia; Juan Luis Cebrián, de España; Lucía Melgar, de México; Oana Fotache Dubalaru, de Rumanía, y Vittoria Borsò, de Alemania. Los expertos evaluaron la contribución de la obra pues “hace repensar la relación entre los integrantes de la comunidad de países de lengua portuguesa, llamando la atención y la sensibilidad hacia el continente africano y sus relaciones históricas, culturales y geopolíticas, invitando además a reconocer y a acercarnos de otra manera a la historia y la naturaleza del planeta”.

El escritor estuvo presente de manera virtual durante el anuncio y no ocultó su sorpresa. “Recibí la noticia hace unos días con enorme sorpresa, con el entusiasmo que supone recibir un premio como es este. No lo estaba esperando, de hecho no contesté el teléfono (la llamada que le notificaba como ganador) porque no reconocí el número, fue necesario que un compañero me avisará para que supiera que esa era una llamada que había que contestar”, externó.

Couto compartió que ya había estado antes en Guadalajara conviviendo con gente de la que ha aprendido mucho y exaltó que este premio es un homenaje no solo a su persona sino también a la literatura mozambiqueña.