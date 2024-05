Mia Rubín admira a Lucero Mijares

Mia Rubín se ha convertido en una gran amiga de Lucero Mijares, no solo por el reciente dueto que acaban de realizar en el tema “La barca”, sino por la convivencia que tuvieron en el programa Juego de voces, que este domingo llegará su final.

Es por ello que, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín no dudó en apoyarla ante los comentarios fuera de lugar que hicieron Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y “El Estaca”, respecto a su físico, los cuales rechazó por completo. “Es inaceptable por muchas cosas, creo que habla mucho de un ser humano cuando utilizas una plataforma que sabes que miles de personas ven, para criticar a una niña de 19 años. Es muy triste, es muy desgarrador porque es mi amiga, la quiero mucho. Claro que me duele a mí también, pero ella es una reina y lo sabe manejar como tal”, señaló en entrevista.

La joven cantante, además, expresó la gran admiración que siente por su compañera y la manera en la que afronta las críticas, pues aseguró que ella no hubiera resistido de la misma manera. “No creo que tenga la misma inteligencia emocional, tal vez no hubiera aguantado tanto. A cualquier ser humano le va a doler y por eso le dije: ‘comadre, te admiro mucho’”, agregó.

Eso sí, dejó claro que el hecho que a Lucero no le afecten las críticas, no significa que esté bien hacerlas. Mia fue invitada al showcase Future of Music, organizado por la edición en español de la revista Rolling Stone, y aprovechó este momento para hablar de su carrera musical, la cual apenas está iniciando. “Estoy feliz de conocer a artistas nuevos como yo, feliz y trabajando para lo que viene. Como artistas está bien padre apoyarnos. Yo quiero llegar lejos, (pero sé que ) no es una carrera fácil, hay que trabajar mucho, esforzarse y reconocer el talento”, finalizó.