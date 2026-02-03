Michael Jackson al estrado

Entre otras declaraciones que han causado revuelo, se han publicado grabaciones inéditas de Michael Jackson en las que la fallecida superestrella habla sobre su relación con los niños. “Los niños se enamoraban de mi personalidad y querían tocarme y abrazarme, y esto a veces me metía en problemas”, afirmó en el nuevo documental titulado The Trial, que se estrena el miércoles 4 de febrero.

El diario británico The Guardian informó que los Wonderhood Studios del Reino Unido incluyeron estas grabaciones en una serie de cuatro episodios que explorará la absolución de Jackson de las acusaciones de abuso sexual a menores, tras un juicio que duró 14 semanas cerca de la ciudad de Los Ángeles en 2005.

En el tráiler promocional, se escucha a Jackson decir: “Los niños... solo quieren tocarme y abrazarme. A veces me meto en problemas”.

Además, el New York Post destacó una declaración alarmante de Jackson: “Si me dijeran ahora ‘Michael, nunca podrás ver a otro niño’... me mataría”. Estas grabaciones generaron un gran interés, ya que una persona entrevistada señala que algunas revelaciones son “sin precedentes”.

Reacciones

El sitio web de Wonderhood Studios afirma que The Trial busca ir más allá del “circo mediático” que rodeó la absolución de Jackson, planteando “preguntas profundas sobre la fama, la raza y el sistema judicial estadounidense”.

Antes de su absolución, Jackson fue acusado de múltiples delitos, incluyendo el abuso de un menor, proporcionar alcohol a un niño y conspirar para retener a un menor y su familia en su rancho Neverland. Estas acusaciones surgieron a raíz del polémico documental británico Living with Michael Jackson, emitido en febrero de 2003.

El 13 de junio de 2005, un jurado declaró a Jackson no culpable de todas las acusaciones en un tribunal de Santa María, California. Cuatro años después, el 25 de junio de 2009, Jackson falleció debido a lo que las autoridades describieron como “intoxicación aguda” por el anestésico propofol. Tenía 50 años.