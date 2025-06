Michael Jackson mantiene su legado

¿Quién no ha cantado a todo pulmón “You rock my world” o se ha dejado envolver por la atmósfera de “Liberian girl”? Estas joyas musicales de Michael Jackson siguen sonando con fuerza décadas después de su lanzamiento, prueba de que su legado no solo perdura, sino que se fortalece con el tiempo.

En el marco del Mes de la Música Negra en Estados Unidos, Billboard incluyó al Rey del Pop en su lista de las leyendas del R&B, posicionándolo en el número 3 dentro del ranking de “Los 75 mejores artistas de R&B de todos los tiempos”. En 2015, Michael Jackson ya había ocupado el primer lugar en una lista similar publicada por la misma revista especializada.

La voz detrás de éxitos como “Billie Jean” inició su carrera en el R&B y el soul junto a The Jackson 5, y aunque posteriormente se le reconoció principalmente por su música pop, nunca dejó de lado esas raíces musicales. Algunos de sus álbumes más emblemáticos como Off the Wall, su canción “Bad” y Dangerous reflejan claramente esa influencia.

Además, Jackson se inspiró en artistas como Jackie Wilson y James Brown, adaptando su estilo para la generación MTV con innovadoras presentaciones visuales y pegajosos ganchos musicales. Su dominio en los escenarios y su baile afroamericano lo convirtieron en una referencia para artistas contemporáneos como Usher y Chris Brown.

En primer lugar se encuentra Stevie Wonder, quien comenzó su carrera a los 11 años y revolucionó el R&B fusionándolo con funk, soul y jazz en discos emblemáticos como Songs in the key of life. En segundo lugar está Aretha Franklin, la “Reina del Soul”, cuya versión de “Respect” en 1967 se convirtió en un himno del empoderamiento femenino y los derechos civiles, acumulando 18 premios Grammy a lo largo de su carrera.

La lista fue definida tomando en cuenta la destreza vocal, los logros comerciales y en la industria, la influencia musical, la capacidad de innovación, el impacto cultural y generacional, así como la trayectoria de cada artista. De esta manera, Billboard reconoce tanto a leyendas clásicas como a talentos contemporáneos que han moldeado el género del R&B.