Michel Franco nunca deja de soñar

El director Michel Franco estará presente en la 75 edición del Festival de Cine de Berlín y contenderá por el Oso de Oro, el máximo galardón del certamen europeo con Dreams.

En su nuevo filme, el mexicano repite fórmula con la actriz estadunidense Jessica Chastain, así como con el aclamado bailarín mexicano Isaac Hernández, intérpretes de una pareja tóxica. Tal como lo ha hecho en Cannes o en Venecia, Franco está en las grandes ligas fílmicas y esta es la primera vez que compite en Berlín como realizador, pues ya había presentado la cinta 600 millas, de Gabriel Ripstein, como productor.

“Significa mucho y es un honor representar a México otra vez, en uno de los festivales más importantes y estoy consciente de la suerte que tengo y del esfuerzo que toma hacer una película. Poder llegar a alguno de estos festivales es mucho trabajo, mucha suerte y lo valoro”, relató Franco en entrevista.

El realizador está en el proceso de la mezcla de sonido de Dreams, su noveno filme. La historia ubica a Fernando (Hernández), un bailarín que cruza la frontera con Estados Unidos con la idea de alcanzar sus sueños en San Francisco, y convencido de que su pareja (Chastain) lo apoyará, pero la ambición y el amor chocan desencadenando reacciones inesperadas.

Isaac es una persona extraordinaria, el mejor bailarín del mundo y además había actuado con Manolo Caro (Alguien tiene que morir, 2020). Lo vi en el Auditorio en Despertares hace tres años y después del espectáculo le propuse hacer la película. “Jessica, al principio, me preguntó por qué pensaba que alguien con tan poca experiencia actoral, porque no había hecho cine, solo la serie de Manolo, podía echarse un mano a mano con ella, y le dije que el trabajo del director es siempre seguir la intuición y estaba seguro de que Isaac iba a hacer un excelente trabajo, entonces, Jessica terminando de filmar la primera escena en el día uno de rodaje me dijo ‘no tengo la menor duda, hiciste la elección correcta’”, ahondó Franco.

Con respecto a la colaboración que tuvo con Jessica Chastain, quien filmó sus escenas tanto en la Ciudad de México como en San Francisco en el verano del 2023, el también realizador de Las hijas de Abril, comentó que el entendimiento ha sido tal que seguramente se vendrán más colaboraciones. “Estamos hablando ya de la (película) que sigue y más de una. Es como con Tim (Roth), es una amistad y una colaboración que va a dar muchas películas. Nos entendemos de maravilla, sin tener que hablar mucho, tenemos la misma película en la mente y nos empujamos los dos más hacia a los límites de lo que normalmente se haría. Me gusta mucho trabajar con ella”, compartió Franco.

Detrás de Dreams se encuentra la productora mexicana Eréndira Núñez Larios, quien a sus 32 años ha estado detrás de producciones como Heroico, La civil y On the rocks, esta última de Sofia Coppola.