Michel vivirá entre ansiedad y depresión

Para Michel Duval, la ansiedad y la presión generadas por cumplir las expectativas familiares no son temáticas que sean abordadas en las telenovelas, pero en Corazón de Marruecos, sí son parte de la personalidad de Eduardo, a quien dará vida en la trama que abrirá la conversación en relación a la salud mental.

El personaje vive entre las exigencias de su padre que lo desacredita siempre, y de su madre, que lo convence de que la única forma de salir adelante es recurriendo a ansiolíticos. “Su papá se vuelve su peor enemigo. Lo ningunea, lo atormenta, este chico vive abuso psicológico horrible y cae en depresión, en ansiedad, en ataques de pánico y encuentra respuesta en los ansiolíticos. Es una víctima de sus dos papás, él lo atormenta y ella lo droga”, explicó.

Si bien el objetivo de la producción de Rosy Ocampo no es dar lecciones sobre salud mental, sí es provocar que el público converse sobre este tema que impacta cada vez a más gente. “La salud mental es algo que tenemos que saber entender y entre más entendamos, creo que menos vamos a ser víctimas. No dudo que hay personas que necesitan ansiolíticos, pero en la historia de Eduardo el problema es que su mamá le hace creer que esa es la opción”, añade.

Más que una historia de amor

Rosy Ocampo explicó que aunque la historia gira alrededor del romance entre una mujer marroquí y un empresario mexicano, también incorpora distintas problemáticas sociales como parte de la narrativa, estructura que ha mantenido en la mayoría de sus producciones. “Mi línea siempre ha sido contar historias que tengan un mensaje positivo y ‘Corazón de Marruecos’ no es la excepción”, señaló.

Además, este melodrama también buscará acercar al público a la cultura marroquí a través de una historia de amor entre dos personajes provenientes de contextos culturales completamente distintos.