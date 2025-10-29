Michelle busca ser madre con su novia

La actriz y comediante Michelle Rodríguez, reconocida por su papel de Toña en la serie 40 y 20, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. A punto de cumplir dos años de relación con su novia, la fotógrafa Victoria García, la pareja estaría lista para cumplir un sueño que ambas comparten desde hace tiempo: convertirse en madres.

Una fuente anónima citada por la revista TVNotas, aseguró que la pareja ha comenzado a investigar los métodos de reproducción asistida más seguros y accesibles en México, con especial interés en el método ROPA (Recepción de Óvulos de la Pareja).

Este procedimiento permite que una de las mujeres aporte el óvulo y la otra geste el embarazo, logrando así que ambas participen activamente en la maternidad. “Lo tenían en su lista de planes, pero apenas ahora decidieron dar el paso. Están muy emocionadas y ya comenzaron a hacerse estudios médicos. Ambas se encuentran perfectamente de salud”, reveló la fuente.

El proceso, según detalló, lo están manejando con discreción. La pareja tomó la decisión de no decir nada hasta que haya una noticia concreta. “La decisión llega en un momento de estabilidad emocional para Michelle Rodríguez, quien ha hablado en entrevistas pasadas sobre lo mucho que valora el amor y la libertad personal. En varias etapas de su vida pensó en ser madre, pero también lo había descartado. Con Victoria todo cambió; ella siempre soñó con tener un hijo y Michelle lo entendió como una señal. Siente que es el amor de su vida”, añadió la fuente consultada.

Aunque no se ha confirmado oficialmente si recurrirán al método ROPA o a otra alternativa, su entorno asegura que ambas están comprometidas con hacerlo realidad. “Están viendo todas las opciones, pero lo importante es que el deseo de formar una familia es mutuo y profundo. Será un bebé muy amado, eso no hay duda”, afirmó el informante.