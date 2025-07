Michelle habla sobre su preferencia

En el marco de la celebración por el orgullo LGBT+, Michelle Rodríguez decidió compartir una de las partes más íntimas de su vida. Por primera vez, la actriz y comediante habló públicamente sobre su orientación sexual y sobre el momento en el que salió del clóset frente a su familia.

La famosa estuvo como invitada en el programa Netas divinas, donde, además de hablar sobre su carrera y proyectos, abrió su corazón. Michelle recordó que desde los cinco años supo de su atracción por personas de su mismos sexo; sin embargo, como cualquier pequeña de su edad no supo comprenderlo, así que decidió ignorarlo. “Dije ‘no va a pasar, a ver con qué señor me voy a casar, ahorita busco’”, contó entre risas.

Asimismo, reveló que durante mucho tiempo se identificó como una mujer bisexual, sin embargo, conforme se fue descubriendo entendió que era con las personas de su mismo género con quienes se sentía mucho mejor.

Rodríguez también explicó que compartir quien era con sus seres queridos no le resultó nada fácil. Aunque siempre los consideró sus aliados tenía miedo, especialmente de la reacción de su madre a quien, contó, la confesión le “tomó por sorpresa”. “Mi historia de vida pues no fue tan fácil, ¿no? Creo que para mí salir del clóset, aunque mi familia siempre ha sido muy aliada, le costó su trabajo en su momento”, afirmó.

Pero la protagonista de 40 y 20 también se preocupaba por el impacto que su orientación pudiera tener en el entorno laboral: “Por muchos años decía genuinamente ‘¿y si luego ya no me contratan?’”.

Por fortuna, la realidad ha sido completamente diferente, pues, a pesar de que sí ha recibido malas caras, agradece que más el amor y apoyo que la rodea. Hoy en día no solo mantiene una relación con la actriz Victoria García, su rostro es uno de los más populares en la televisión y cuenta con el cariño del público. “Personalmente, puedo decir que sí ha sido muy revolucionario y valiente mostrarme por como soy. He recibido, seguramente, la mala cara y no me cuesta tanto, porque recibo muchos más abrazos y es algo que agradezco”, finalizó.